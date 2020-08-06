Судитимуть учасницю так званого «референдуму» 2014 року на Луганщині, яка понад 2 роки переховувалася від слідства в РФ 

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області аправили до суду обвинувальний акт стосовно мешканки міста Попасна за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

За даними слідства, громадянка у якості «члена виборчої комісії» взяла участь в організації та проведенні так званого «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність ЛНР». Жінка здійснювала облік осіб, видавала «бюлетені», слідкувала за процесом голосування на «виборчій дільниці», що розташовувалася у приміщенні навчального закладу.

Після завершення псевдореферендуму та підрахунку бюлетенів результати голосування на «дільниці» було передано до «центральної виборчої комісії»

для проголошення у подальшому самостійності «Луганської народної республіки».

Понад 2 роки підозрювана переховувалась від правоохоронних органів на території Російської Федерації. Оскільки вона перебувала в розшуку, під час перетину кордону України її було затримано та доставлено до суду для обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Прес-служба прокуратури Луганської області