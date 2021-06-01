Судитимуть зловмисника, який заволодів земельною ділянкою на підставі підроблених документів

Солом’янською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт за фактом шахрайського заволодіння земельною ділянкою на підставі підроблених документів (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник використовуючи підроблений договір купівлі-продажу зареєстрував право власності на земельну ділянку розташовану по вул. Кінцевій у Солом’янському районі столиці площею 0,1 га та вартістю майже 2 млн гривень. В подальшому, як єдиний учасник та директор товариства, з метою легалізації майна, набутого злочинним шляхом, на підставі акту приймання – передачі передав земельну ділянку до статутного капіталу підприємства.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років з конфіскацією майна.

Також повідомляємо, за позовом місцевої прокуратури вищевказану земельну ділянку витребувано на користь територіальної громади столиці. Рішення суду виконано в повному обсязі та право власності зареєстровано за територіальною громадою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура