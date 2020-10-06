На Житомирщині блоковано продаж даних із баз Державної податкової служби

Кіберфахівці СБ України викрили посадовця ГУ Державної податкової служби у Житомирській області на незаконному продажі інформації з обмеженим доступом.

За даними досудового слідства, головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував надати відомості про доходи фізичних та юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи «податковий блок». Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів та потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту податківцем персональної інформації.

Затримали зловмисника у Бердичеві відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання оплати від чергового клієнта.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та накопичувачі із інформацією з обмеженим доступом, які він планував продати.

Розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Житомирській області спільно зі слідчими ТУ ДБР у м. Хмельницький під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

СБУ