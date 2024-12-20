Судитимуть 22-річного молодика, який обікрав та підпалив маф у Святошинському районі столиці

Правоохоронці оперативно затримали хлопця, повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на території Святошинського району горить продуктовий маф. На місце події прибула слідчо – оперативна група та співробітники ДСНС, які загасили пожежу.

Тоді правоохоронці з’ясували, що 22-річний зловмисник проник до кіоску через розбите скло, викрав звідти два пристрої для куріння та мобільний телефон, після чого вирішив приховати сліди злочину, підпаливши стелаж з алкогольними напоями. Після скоєного фігурант намагався втекти, однак його оперативно затримали співробітники поліції.

Слідчі повідомили місцевому мешканцю про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. На час слідства порушник перебував під вартою. Наразі, обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану та умисне пошкодження майна обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція Києва