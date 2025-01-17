Судитимуть 48-річну волинянку, яка за €10000 «допомагала» ухилянтам переплисти Дністер на надувному матраці

Чергову схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон викрили у жовтні минулого року слідчі Святошинського управління поліції спільно з працівниками СБУ.

Слідством встановлено, що зловмисниця підшукувала серед чоловіків призивного віку бажаючих виїхати закордон та пропонувала їм два варіанти своїх послуг на вибір. За 10 тисяч євро останні могли переплисти Дністер на надувному матраці, або ж обрати другий варіант, де військовозобов’язаних за 11 тисяч євро повинні були пропустити на пункті контролю «знайомі» жінки.

Для здійснення угоди із потенційним «клієнтом» порушниця прибула до одного з торгівельних центрів столиці, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів – 11 000 євро.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), обвинуваченій загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Святошинська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Києва