Жителя Чернівців підозрюють у шахрайстві під виглядом постачання автомобілів військовим

Зловмисник у соцмережах та на платформах оголошень пропонував постачання автівок з-за кордону. Під приводом розмитнення, отримував передоплату від громадян, яку надалі привласнював. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Протиправну діяльність 32-річного чоловіка, раніше судимого за вчинення майнових злочинів, викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області спільно зі слідчими поліції ГУНП області.

Фігурант створив акаунт у соцмережі, де пропонував постачання автівок з країн Європи, їх розмитнення та постановку на облік. За такі послуги він отримував передплату на підконтрольні банківські картки. Аналогічні оголошення зловмисник розміщував і на онлайн-майданчиках оголошень.

Покупці замовляли у чоловіка автівки для передачі військовим на фронт, однак він не виконував взятих на себе обов’язків та надалі блокував клієнтів. Привласнені гроші витрачав на власні потреби.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, вилучено мобільні телефони, ноутбуки та SIM-картки.

До проведення слідчих дій також було залучено бійців роти поліції особливого призначення.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Нагадаємо, кіберполіція Миколаївщини викрила зловмисників, котрі ошукали військових та волонтерів. Зловмисники в соцмережах продавали неіснуючу військову форму та генератори.

Кіберполіція рекомендує громадянам обирати лише перевірені ресурси для онлайн-покупок і надавати перевагу післяплаті послуг. Якщо ви стали жертвами правопорушення, заповните форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції або зверніться до найближчого відділення поліції.

Департамент кіберполіції Національної поліції України