Судитимуть 5 російських окупантів, які на Сумщині незаконно затримали цивільних та жорстоко з ними поводились

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 5 військовослужбовців 423-го гвардійського мотострілецького полку 1 танкової армії Західного військового округу зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що 13 березня 2022 року під час окупації м. Тростянець Охтирського району озброєні автоматами військові країни-агресора затримали на вулиці чотирьох цивільних. Окупанти відвели їх на територію місцевого елеватора, де в одній із господарських будівель був облаштований їхній штаб.

Руки затриманих закували кайданками, на очі наділи шапки та замотали їх липкою стрічкою. Окупанти били одного із затриманих та стріляли в повітря, імітуючи його розстріл, намагаючись психологічно вплинути на інших. Далі, погрожуючи зброєю, наказали всім лягти на підлогу та не рухатися.

Наступного дня затриманих перевели в підвал. У повній темряві, без достатньої кількості питної води та їжі, при температурі повітря 10 градусів нижче нуля двоє з них провели там 4 доби. Після чого їх відпустили.

Інших двох чоловіків 14 березня відвезли до приміщення залізничного вокзалу, де передали військовим рф, які їх допитували, застосовуючи фізичне насильство. Згодом затриманих теж відпустили.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші військові, які перебували на території елеватора. Також встановлюються особи військових рф, які допитували затриманих у приміщенні залізничного вокзалу.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора