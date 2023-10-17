поліція застерігає про шахрайську схему «помилкове поповнення мобільного рахунку»

Днями жителька м. Бердичева ледь не втрапила у такі тенета ошуканців. Втім, жінка швидко зрозуміла, що насправді відбувається та не дозволила себе обдурити.

Як діє схема?

Несподівано на ваш мобільний надходить SMS-повідомлення про поповнення рахунку на певну суму. Одразу ж потому телефонує незнайомець, який схвильованим голосом пояснює, що випадково помилився на одну цифру й переказав кошти на ваш номер. Він емоційно просить їх повернути.

Після такої промови більшість людей, не довго думаючи, ще й із запевненнями у власній порядності, одразу ж пересилають кошти на номер абонента. Лише за деякий час з’ясовують, що поповнили рахунок аферистам.

Як захиститися?

Перше, що ви маєте зробити – перевірити баланс вашого мобільного рахунку. Переконатися, чи насправді вам його поповнили.

Зверніть увагу: SMS-повідомлення про поповнення рахунку може надходити лише з номера вашого оператора мобільного зв’язку.

Крім того, зауважте, що за допомогою наведених вище маніпуляції аферисти можуть отримати доступ до вашого мобільного номера: спочатку листування, потім дзвінки, потім зворотний дзвінок від вас. Маючи вхідні й вихідні, вони реєструють карту на себе. Потому можуть отримати й доступ до банківських застосунків.

Тож дослухайтеся до наших порад і не дайте себе ошукати!

Бердичівський районний відділ поліції