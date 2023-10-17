Поліція застерігає про шахрайську схему «помилкове поповнення мобільного рахунку»

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Днями жителька м. Бердичева ледь не втрапила у такі тенета ошуканців. Втім, жінка швидко зрозуміла, що насправді відбувається та не дозволила себе обдурити.

Як діє схема?

поліція застерігає про шахрайську схему «помилкове поповнення мобільного рахунку»

Несподівано на ваш мобільний надходить SMS-повідомлення про поповнення рахунку на певну суму. Одразу ж потому телефонує незнайомець, який схвильованим голосом пояснює, що випадково помилився на одну цифру й переказав кошти на ваш номер. Він емоційно просить їх повернути.

Після такої промови більшість людей, не довго думаючи, ще й із запевненнями у власній порядності, одразу ж пересилають кошти на номер абонента. Лише за деякий час з’ясовують, що поповнили рахунок аферистам.

Як захиститися?

Перше, що ви маєте зробити – перевірити баланс вашого мобільного рахунку. Переконатися, чи насправді вам його поповнили.

Зверніть увагу: SMS-повідомлення про поповнення рахунку може надходити лише з номера вашого оператора мобільного зв’язку.

Крім того, зауважте, що за допомогою наведених вище маніпуляції аферисти можуть отримати доступ до вашого мобільного номера: спочатку листування, потім дзвінки, потім зворотний дзвінок від вас. Маючи вхідні й вихідні, вони реєструють карту на себе. Потому можуть отримати й доступ до банківських застосунків.

Тож дослухайтеся до наших порад і не дайте себе ошукати!

Бердичівський районний відділ поліції

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