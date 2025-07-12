Судитимуть «банкіра» з Полтави, який ошукував людей

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного жителя Полтави.

Упродовж квітня-жовтня 2024 року чоловік ошукав 11 людей на суму понад 170 тис. гривень.

Використовуючи десятки SIM-карт і фейкові акаунти в месенджерах, зловмисник телефонував людям і представлявся співробітником служби безпеки банку. Під час розмови він отримував доступ до мобільного банкінгу клієнтів, оформлював кредити на їхнє ім’я та привласнював кошти.

Окрім цього, у жовтні минулого року полтавець в інтернет-магазині замовив одяг та взуття вартістю майже 7 тис. гривень. Отримавши посилку, у примірочній він одягнув нові речі, а оператору поштового зв’язку повернув посилку зі своїм старим одягом і кросівками.

Полтавцю інкримінують крадіжку, шахрайство шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Досудове розслідування й оперативний супровід у кримінальному провадженні – СУ ГУНП та кіберполіція в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури