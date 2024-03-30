Судитимуть браконьєрів, які завдали збитків державі на суму понад ₴35 млн.

Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які вчинили злочин, пов’язаний з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, службовим підробленням та зловживанням повноваженнями (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у серпні 2023 року директор одного із приватних акціонерних товариств Черкащини, діяльність якого повʼязана з видобутком водних ресурсів, організував схему з легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Підприємець, не маючи відповідних квот, залучив інших осіб і здійснив вилов певних видів риби на території Черкаського району.

А в подальшому, використовуючи підроблені документи, реалізували рибу через іншого суб’єкта господарювання.

Здобутими внаслідок незаконних дій коштами в розмірі понад 180 тис. грн обвинувачені розпорядилися на власний розсуд.

Збитки, завдані державі незаконним видобутком водних ресурсів, становлять понад 35 млн грн.

Організатору злочину та його спільникам обрано запобіжний захід у вигляді застави на загальну суму понад 2 млн. грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури