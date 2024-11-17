Судитимуть буковинця, який побив матір до смерті

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно зловмисника поліцейські скерували до суду. За вчинення особливо тяжкого злочину обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо: подія трапилась у серпні цього року в м. Вашківці Чернівецького району.

Під час досудового розслідування слідчі Вижницького районного відділу поліції встановили, що за місцем проживання між 36-річним чоловіком, який перебував в стані алкогольного сп’яніння та його 56-річною матір’ю виникла суперечка. У ході конфлікту буковинець схопив дерев’яну палицю та завдав жінці низку ударів по різних частинах тіла. У результаті отриманих тілесних ушкоджень буковинка померла на місці події.

Відповідно до результатів судово-медичної експертизи смерть жінки настала внаслідок численних травми голови.

Наразі слідчі поліції зібрали беззаперечну кількість доказів, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно буковинця до суду. Йому інкримінують вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснювала Вижницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області