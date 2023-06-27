Судитимуть черкащанина, який зберігав у месенджері дитяче порно

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Черкаси, який використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи одержав доступ до дитячої порнографії, придбав та зберігав її без мети збуту (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, 33-річний черкащанин за допомогою месенджеру «Telegram» завантажив та зберігав на власному мобільному телефоні шістнадцять файлів відеопродукції, яка за висновком експерта має порнографічний характер та належить до дитячої порнографії.

Довідково: санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури