15 років ув’язнення отримав зрадник, який здав окупантам учасника тероборони

Дніпровський райсуд міста Запоріжжя визнав громадянина винним у державній зраді і колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 травня.

За матеріалами справи, чоловік раніше судимий і вів антисоціальний спосіб життя. Проживаючи в місті Енергодар, наприкінці квітня 2022 року він помітив на станції технічного обслуговування автомобіль, залишений місцевим кримінальним авторитетом. Обвинувачений розпорядився, щоб праціники СТО відремонтували машину і зберігали в себе деякий час. А потім передав цю автівку окупантам.

Крім того, у травні 2022-го, обвинувачений запропонував учаснику тероборони здати окупантам свою зброю, обіцяючи свою протекцію. Коли тероборонівець відмовився, то через кілька днів, а саме 4 травня, військові РФ забрали його з додому і повезли на допит. Наступного дня зрадник зателефонував невстановленому представнику окупаційного війська і переконався, що тероборонівця затримано.

Приблизно в другій половині травня обвинувачений виїхав у Запоріжжя і там був затриманий і звинувачений у співпраці з РФ.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Розповів, що жив в Енергодарі з батьками, вирощував овочі і возив у Запоріжжя на продаж. Під час окупації вони з сусідом розвозили продукти і допомагали людям. А ще з деякими хлопцями з супротиву заховали зброю і якось приїхали на Гребний канал, опинилися в оточенні і вбили трьох росіян. У середині квітня 2022-го, як стверджує обвинувачений, його з дому викрали представники РФ і тримали в полоні до 3 травня, після чого він лікувався у лікарні.

По приїзду в Запоріжжя, як розповідав підсудний, його затримали вже українські військові, били і возили по різних квартирах, привезли до відділку поліції, де на нього тиснули морально і погрожували. Обвинувачений повідомив, що правоохоронці змушували його телефонувати на різні номери, говорити різне. Він спочатку не погоджувався, але тоді вони при ньому зателефонували вагітній дружині, яка залишилась у Енергодарі, і сказали, що зараз зателефонують тим чеченцям, які в них є на окупованих територіях, і повідомлять, де вона перебуває. Тому, як пояснював обвинувачений, він погоджувався на всі умови, поки не дізнався, що його дружина в безпеці. У судовому засіданні чоловік наполягав, що жодних дій, які можна було б кваліфікувати як державна зрада, не вчиняв, і кримінальне провадження сфабриковане.

Однак висунуте обвинувачення підтверджується доказами. Зокрема, записами телефонних розмов, в яких обвинувачений розповідає, що знайшов для військового РФ автомобіль і зробить його «перепрошивку», повідомляє про місцевих жителів, в яких можуть бути зброя і гроші.

Чоловік не заперечував, що на записах саме його голос і пояснював їх появу примусом з боку співробітників СБУ, які під час незаконного його затримання примушували «проговорювати його на телефон різні фрази».

Показання про співпрацю обвинуваченого з окупантами дали місцеві жителі, які виїхали, у тому числі, представник тероборони.

Працівник СТО розповів, що обвинувачений приходив і шукав місцевого бандита, який залишив на СТО автомобіль. А згодом він приїхав із озброєним чоловіком в уніформі та балаклаві та сказав, що залишений на СТО автомобіль він передає на потреби окупаційної комендатури міста Енергодар.

Інший свідок, раніше неодноразово судимий, повідомив, що обвинувачений належав до кримінальних елементів міста. У березні 2022-го він бачив його в компанії російських військових. Від спільних знайомих свідок дізнався, що обвинувачений співпрацює з окупантами, в тому числі, «зливає» інформацію про місцевий криміналітет.

Ще одна місцева жителька розповіла, що 1 травня 2022-го до неї додому прийшли знайомий і обвинувачений, якого вона раніше не бачила. У місті всі знали, що вона проукраїнська активістка та збирає гроші для ЗСУ і тероборони. Тому чоловіки вимагали віддати гроші. Свідок відмовилася, кажучи, що кошти зберігаються на рахунку в банку. Це дуже розлютило чоловіків, які почали погрожувати їй ФСБівцями і що вона поїде до Маріуполя «на підвал». До жінки після цього ніхто не прийшов і вона через короткий час виїхала з окупованого міста.

У суді дослідили відеозапис цих показань, оскільки свідок планувала виїхати за кордон. У підсумку суд все-таки виключив цей епізод із обвинувачення. Із показань жінки вбачається, що погрожував здати її ФСБ інший чоловік, її знайомий, а обвинувачений тільки був присутній при цих обставинах. Телефонна розмова, в якій обвинувачений говорить, що знає особу, в якої є гроші, відбувається після цього візиту, ввечері 1 травня. По телефону обвинувачений пропонує співрозмовнику зустрітися для обговорення питання про можливість отримання грошей «без ознак розбою». Тому неможливо достеменно стверджувати, що розмова стосувалась тої самої жінки.

Суд виключив посилання, що чоловік був « неодноразово судимим за вчинення умисних тяжких злочинів, в тому числі повʼязаних із незаконним зберіганням зброї та застосуванням насилля до потерпілих», оскільки ці судимості є погашені.

У підсумку громадянин отримав 15 років тюремного покарання із конфіскацією майна і забороною на 10 років обіймати деякі посади.