Судитимуть черкащанина, який зберігав вдома дитячу порнографію

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який зберігав на власному комп’ютері дитячу порнографію (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що 57-річний житель м. Черкаси упродовж 2021-2023 років через мережу Інтернет завантажив та зберігав без мети розповсюдження на власному персональному комп’ютері більш як 60 файлів відеопродукції, яка за висновком експерта має порнографічний характер та належить до дитячої порнографії.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури