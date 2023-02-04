Судитимуть членів двох організованих злочинних груп, які ошукали громадян на 1,5 мільйона гривень

Шестеро зловмисників, які відбувають покарання у вінницькій виправній колонії, ошукували людей по всій Україні. Слідчі днями завершили розслідування проваджень та обвинувальні акти скерували до суду.

Докази злочинної діяльності обвинувачених збирали слідчі обласного главку поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань, Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області та оперативним відділом виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.

Учасники обох організованих злочинних груп «працювали» за схожими схемами. Зловмисники телефонували до громадян, представлялись співробітниками банку, отримували доступ до їх рахунків та виводили з них усі наявні кошти. Таким чином шахраї привласнили близько 1 млн 500 тисяч гривень потерпілих.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів, що вказують на їх протиправні дії.

Дії учасників однієї із злочинних груп кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує покарання – до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Учасникам другої злочинної групи інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою у великих розмірах).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Їх спільниця на волі скоїла злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області