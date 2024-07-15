Судитимуть чоловіка, який напав на жительку Одеського району та побив її

Зловмисник хотів задовольнити свої сексуальні потреби, але, отримавши спротив від жінки, накинувся на неї і нещадно побив. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія мала місце у квітні в одному із сіл Усатівської територіальної громади.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік прогулювався вдень біля лиману, побачив в одному з дворів жінку, проник до її домоволодіння, перескочивши через паркан, і запропонував вступити у статеві відносини. Між господинею і зловмисником виник конфлікт, в ході якого чоловік побив жінку по голові кулаками та стартовим пістолетом, який був у нього в кишені, і втік.

Потерпіла звернулася по допомогу до сусідів, які викликали «швидку» та поліцію.

Лікарі госпіталізували жінку. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, їй були спричинені забій головного мозку, переломи тім’яної та скроневої кісток, забійні та рвані рани м’яких тканин голови, що за критерієм небезпеки для життя відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

За зовнішнім описом, який надала потерпіла, оперативники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 за лічені години встановили та розшукали правопорушника. Ним виявився 39-річний приїжджий з іншої області, який на Одещині на той момент перебував всього місяць. Також було встановлено, що в суді в регіоні, звідки затриманий родом, на розгляді знаходився обвинувальний акт відносно нього за порушення недоторканності житла та зґвалтування.

«За нашим клопотанням суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування ми завершили і обвинувальний акт скерували до суду», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Ольга Темченко.

Одеське районне управління поліції № 2