Судитимуть чоловіка, який в хостелі у Вишневому вбив сусіда по кімнаті

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася у м. Вишневе 16 квітня поточного року. У хостелі між двома чоловіками, які проживали в одній кімнаті, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений повалив сусіда на підлогу і завдав йому близько 15 ударів руками й ногами по тілу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Аби приховати скоєний злочин чоловік поклав тіло вбитого на ліжко, накрив його простирадлом і пішов на роботу.

Обвинувачений знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура