Встановлено підозрюваного у вбивстві чоловіка, розчленоване тіло якого знайшли у столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження управління карного розшуку викрито чоловіка, який причетний до вбивства людини, розчленоване тіло якої 28 квітня 2021 року знайшли на пустирі у Голосіївському районі Києва.

Сумку, у якій знаходилося обезголовлене тіло людини, виявив перехожий, який одразу повідомив про вказаний факт правоохоронцям.

Оперативними заходами встановлено особу потерпілого. Ним виявився 34- річний мешканець столиці, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів.

У ході здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який ймовірно вчинив вбивство. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий. З його слів, вбивство знайомого він вчинив на ґрунті неприязних стосунків. У ході невідкладних обшуків виявлено голову потерпілого, тіло якого знайшли на пустирі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура