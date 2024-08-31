Судитимуть чоловіка, який влаштував бійку в центрі столиці

Дізнавачі Печерського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадємо, повідомлення про бійку між чоловіками на одній з вулиць у центрі столиці отримали працівники Печерського управління поліції. Тоді на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, працівники якої встановили всіх учасників конфлікту.

Поліцейські з’ясували, що бійку розпочав 31-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння. Причини своїх дій він не пояснив.

Порушника затримали в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України і відділом дізнання за погодженням із Печерською окружною прокуратурою міста Києва йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Наразі правоохоронці зібрали всі необхідні докази та завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва