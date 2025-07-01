Підозру отримав так званий «смотрящий по волі» за Уманським районом та Старобабанівською виправною колонією

Маючи авторитет у кримінальних колах, підозрюваний впливав та контролював злочинні дії осіб як на свободі, так і в місцях позбавлення волі. За поширення злочинного впливу «смотрящому» загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили так званого «смотрящого» та начальника колонії в організації «сходки» у стінах установи.

На злочинному зібранні її учасники обговорювали розподіл сфер впливу та доходів, наповнення та контроль за «общаком», беззаперечне виконання в’язнями завдань, поставлених «смотрящими», дотримання злодійських традицій та призначення покарання за їх порушення. Тоді вісьмом фігурантам правоохоронці повідомили підозри.

У ході подальших заходів оперативники УСР зібрали докази, які стали підставою для оголошення «авторитету» підозри за новими фактами злочинної діяльності. Зокрема встановлення та поширення ним злочинного впливу для контролю протиправної діяльності засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії.

Нині слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області повідомили суб’єкту підвищеного злочинного впливу про підозру за ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України