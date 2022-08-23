Судитимуть чоловіка, який заборгував понад 160 тисяч гривень аліментів

Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 37-річного жителя Нововолинська, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки.

Слідство встановило, що з травня 2012 року по липень 2022 року чоловік не заплатив на утримання дитини ні гривні.

Таким чином він боргує понад 162 тисячі гривень аліментів та відповідатиме за це перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) – карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, -карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури