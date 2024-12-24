Судитимуть депутата Сумської облради, який застрелив майстра лісу

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Сумської обласної ради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства в с. Заріччя Конотопського району під час пристрілки зброї, не переконавшись у безпечності своїх дій, депутат поцілив у майстра лісу, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Обвинувачений має право на зберігання і носіння нарізного карабіну «Remington 750», з якого здійснював постріли, відтак був обізнаний з правилами поводження зі зброєю, якими знехтував.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура