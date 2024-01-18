У Вінниці прихильниці радянського тоталітаризму повідомлено про підозру за 4-ма статтями

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури жительці м. Вінниці повідомлено про підозру у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України; розповсюдженні матеріалів із закликами до агресивної війни та поширенні символіки комуністичного режиму (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ст. 436 та ч. 1 ст. 436-1 КК України).

За даними слідства, підозрювана є активною користувачкою російської соціальної мережі «Одноклассники», яку з 2022 року використовувала як публічну платформу для висловлювання антиукраїнських поглядів.

Вінничанка була підписана на ворожі пропагандистські сторінки з назвами «Вперёд в СССР», «Наша Родина – Советский Союз», «Владимир Ильич Ленин в нашем сердце!», «Сталин» і подібні, з яких активно поширювала публікації із закликами до відновлення в Україні спадщини совєтського тоталітаризму. Ці дописи були супроводжені зображеннями забороненої в Україні комуністичної символіки.

Також жінка поширювала матеріали із закликами до боротьби з «бандерівцями», які, на думку їхніх авторів, мають відповісти за «восемь лет войны».

Поширюючи серед великої загальнодоступної аудиторії вказані наративи, громадянка України дискредитувала свою державу, яка веде визвольну війну проти російської федерації.

За вказані злочини підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури