Судитимуть «ділків» з Буковини, які хотіли збагатитися на фіктивних довідках про відстрочку від мобілізації

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишніх правоохоронця та співробітника Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони за гроші допомагали оформити довідки про відстрочку від мобілізації за окрему плату.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних «клієнтів», в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої «послуги» становила приблизно 3 тис. доларів США.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував «клієнтам» до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати «правильні» результати.

Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив «по знайомству» не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

У жовтні 2022 року правоохоронця було затримано під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру. У березні 2023 року повідомлено про підозру і його спільнику – працівнику військкомату. Наразі їх обох звільнено зі служби.

Експравоохоронець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України), а його товариш — у пособництві до вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

ДБР