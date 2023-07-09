Судитимуть двох інформаторів з Донеччини, які передавали ворогу дані про місця розташування ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно громадян України, які «зливали» ворогу інформацію та точні координати місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території Донецької області (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, двоє жителів Донеччини, упродовж 2022 – 2023 років, передавали представникам силового крила терористичної організації «донецька народна республіка» інформацію та точні координати про місця дислокації військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі підрозділів протиповітряної оборони, а також військової техніки, на території одного з районів Донецької області.

У ході досудового розслідування проведені огляди місцевості за координатами, які надавали ворогу зазначені особи, та підтверджено дійсність розташування позицій українських військових.

Указану інформацію обвинувачені надавали російським силовикам з метою знищення підрозділів ЗСУ.

Наразі одному з обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Інший обвинувачений знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, стосовно нього тривають розшукові заходи.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальних провадженнях здійснювали співробітники УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури