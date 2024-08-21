Судитимуть двох молодиків з Одеського району, які зґвалтували односельчанку

За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про подію, що сталася у травні, в поліцію повідомила 37-річна потерпіла. Правоохоронці встановили, що двоє юнаків 19-ти та 17-ти років прийшли до жінки в гості і під час спілкування побили та зґвалтували її. Свої протиправні дії хлопці вчинили у стані сп’яніння і зняли на телефон.

Оперативники територіального підрозділу поліції розшукали правопорушників. За клопотанням слідчих суд обрав старшому за віком молодикові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а молодшому – цілодобового домашнього арешту.

У скоєному вони зізнавались не одразу, а лише під тиском зібраних поліцейськими неспростовних доказів, у тому числі низки експертних висновків.

Слідство завершено. Під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури слідчі висунули фігурантам обвинувачення за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України і обвинувальний акт скерували до суду. За зґвалтування, вчинене групою осіб, правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Одеське районне управління поліції № 2