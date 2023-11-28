Судитимуть двох посадовців, які за гроші допомагали військовослужбовцям з демобілізацією «за станом здоров’я»

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника відділу Служби судової охорони та завідувачу одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю. Вони за гроші пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві. Він знаходив військовослужбовців, які не хотіли служити далі та пропонував їм за 7 тисяч доларів США допомогти з демобілізацією.

Для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям «під наглядом» завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я.

ДБР затримало працівника судової охорони під час отримання коштів від одного з “клієнтів”.

Наразі повністю задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито «хворобою серця».

Завідувач одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 2 ст. 368 КК України), а працівник судової охорони – у пособництві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР