Судитимуть двох спільників, які за $25 тис. допомагали ухилянтам втекти за кордон з фіктивними висновками ВЛК

Незаконну схему переправлення осіб через держкордон викрили у березні цього року слідчі Святошинського управління поліції спільно з ГУ СБУ у місті Києві та Київський області за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 39- та 34-річний мешканці Київщини за 25 тисяч доларів США пропонували чоловікам призивного віку уникнути мобілізації та виїхати у країни Європи, отримавши фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК.

Тоді, працівники поліції затримали двох організаторів схеми саме під час отримання всією суми від «клієнта». Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 та скерували обвинувальний акт до суду.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів ділкам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва