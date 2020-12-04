Українець намагався виїхати до Молдови на викраденому «Мерседесі»

Викрадену іномарку виявили на кордоні з Молдовою прикордонники Подільського загону.

Автомобіль охоронці кордону зупинили учора в пункті пропуску «Кучурган». За кермом автомобіля «Мерседес» на виїзд з України їхав 25-річний громадянин України, який проживає у Молдові.

Під час прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб литовської реєстрації було викрадено в Україні у 2019 році.

Наразі автомобіль передано представникам Національної поліції для подальшої перевірки та прийняття правового рішення.

ДПСУ