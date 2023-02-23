Судитимуть директора одного з підприємств «Укроборонпрому»

До суду скеровано обвинувальний акт у справі за обвинуваченням директора ДП “Ізюмський приладобудівний завод” Сергія Філоненка, якого обвинувачують у проханні надати та одержанні 2,44 млн грн хабаря та декларуванні недостовірних відомостей.

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.

«23 лютого 2023 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт у справі за обвинуваченням директора одного з приладобудівних підприємств, що входить до Державного концерну «Укроборонпром», у проханні надати та одержанні 2,44 млн грн неправомірної вигоди та декларуванні недостовірних відомостей (ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 366-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з вересня 2016 року по січень 2017 року директор держпідприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив безпідставну оплату ТОВ «Оптимумспецдеталь» на суму понад 4 млн грн за поставку товарів військового призначення, які фактично не були поставлені.

«За реалізацію цієї злочинної схеми та приховування дій директор держпідприємства і отримав від фактичного керівника «Оптимумспецдеталі» понад 2,44 млн грн», – інформує САП.

Окрім того, зазначається, що з’ясувалося, що директор не вніс до щорічної декларації про доходи, витрати та майно за 2020 рік відомості про апартаменти у Республіці Болгарія вартістю понад 1,3 млн грн, які на праві власності належать члену його сім’ї.

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Розслідування за підозрою колишніх посадовців ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (входить до складу ДК «Укроборонпром») у замаху на заволодіння майном на суму 488 тисяч доларів завершено.