Судитимуть ексзаступника міністра інфраструктури, якого підозрювали у хабарництві
Топпосадовець забезпечив укладення договорів поставки генераторів за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями.
Перед судом постане колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, якого обвинувачують у проханні 40 млн грн хабаря та одержанні його частини у сумі 400 тис. дол. США.
Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Василя Лозинського.
Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.
“За даними слідства, топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту”, – зазначили у НАБУ.
Аби мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: перший транш хабаря у сумі 400 тис. дол. США передали довіреній особі заступника міністра у Львові.
Невдовзі після одержання коштів НАБУ і САП затримали його та ще чотирьох учасників злочину включно із заступником міністра. Усю суму неправомірної вигоди вилучили.
Про підозру повідомили заступнику міністра, довіреній особі, підприємцю і двом його спільникам. Дії топпосадовця кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.
- У січні минулого року НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.
- Тоді ж у міністерстві підтвердили затримання заступника міністра і зазначили, що його буде звільнено із займаної посади.
- Через декілька днів ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт. САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.
- А ще одного підозрюваного у цій справі ВАКС теж відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 26 млн 840 тис.