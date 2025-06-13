Судитимуть фігурантів справи про заволодіння понад ₴3,8 млн під час ремонту покриття аеродрому «Ужгород»

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо керівника приватного підприємства та інженера технічного нагляду за фактом заволодіння понад 3,8 млн грн при ремонті покриття аеродрому «Ужгород».

Підряднику інкриміновано заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст.191 КК України) та службове підроблення (ч.1 ст.366 КК України).

Дії інженера технічного нагляду кваліфіковані як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).

Згідно матеріалів слідства, у документацію внесли фіктивно завищені дані про обсяги виконаних робіт і використані для цього матеріали, зокрема асфальтобетонні суміші. Достовірно знаючи це, керівник підприємства підписав вказані документи та подав до обласної ради для отримання фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, очільник підрядного підприємства заволодів понад 3,8 млн грн на капітальному ремонті покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому в Ужгороді.

Окрім цього, в ході слідства встановлено, що інженер технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, затвердив усі акти виконаних будівельних робіт не перевіривши фактичне їх виконання.

Досудове розслідування здійснювали працівники СУ ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури