Судитимуть громадянку РФ, яка виправдовувала та заперечувала збройну агресію РФ проти України

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ за фактом виправдовування та визнання правомірною збройну агресію РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, яка останні роки проживає на території нашої держави, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, які виправдовували збройну агресію РФ.

Жінка представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, глорифікувала представників окупаційної адміністрації РФ та поширювала пропагандистські сюжети російських телеканалів.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області оперативний супровід – ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура