Судитимуть харків’янина, який створив Телеграм-канал про видачу повісток

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного харків’янина за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачений створив Телеграм-канал, у якому поширював інформацію про процес мобілізації на території Харкова та області.

У публікаціях, розміщених адміністраторами каналу, містились дані щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП.

Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві і завдавали шкоди авторитету ЗСУ.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури