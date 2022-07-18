Судитимуть харків’янина, який виправдовував збройну агресію РФ проти України

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного харків’янина за фактом поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та окупації частини території Україні, а також глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію з боку РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік систематично публікував на відеохостингу та в месенджері матеріали, в яких містяться кремлівські наративи щодо виправдовування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та як наслідок тимчасової окупації територій України, а також прославлення представників країни-агресора.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура