В Кривом Роге в новогоднюю ночь убили 20-летнего парня

31 декабря в Покровском районе Кривого Рога двое мужчин убили 20-летнего парня.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУНП.

На одной из улиц города у молодого человека возник конфликт с двумя прохожими, в ходе которого последние сбили с ног парня, избили и выстрелили в голову. Криворожанин от полученных травм скончался на месте.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались двое местных жителей 35-ти и 36-ти лет. Мужчинам сообщили о подозрении. Сегодня, 3 января, Октябрьский районный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следствие продолжается.