Судитимуть інтернет-шахрайку, на рахунку якої більше пів сотні потерпілих
27-річна підозрювана ошукувала громадян, продаючи неіснуючий товар в мережі. Наразі слідчі вже завершили розслідування і скерували матеріали до суду.
Працівники поліції встановили, що зловмисниця в одній із популярних соцмереж розміщувала фейкові оголошення про продаж найрізноманітніших товарів: одягу, взуття, цигарок, господарчих товарів тощо. Псевдопродавчиня завжди вимагала передоплату, а після її отримання блокувала покупців.
Таким чином підозрювана ошукала 52 громадян з різних регіонів України.
Наразі слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно 27-річної жительки Красилова скеровано до суду.
Нагадаємо, нещодавно працівники поліції завершили досудове розслідування стосовно хмельничанки, яка за такою ж схемою ошукала понад 120 осіб.
Правоохоронці вкотре закликають громадян під час онлайн-шопінгу користуватися лише перевіреними сайтами та обирати послугу післяплати.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet