Судитимуть інтернет-шахрайку, на рахунку якої більше пів сотні потерпілих

27-річна підозрювана ошукувала громадян, продаючи неіснуючий товар в мережі. Наразі слідчі вже завершили розслідування і скерували матеріали до суду.

Працівники поліції встановили, що зловмисниця в одній із популярних соцмереж розміщувала фейкові оголошення про продаж найрізноманітніших товарів: одягу, взуття, цигарок, господарчих товарів тощо. Псевдопродавчиня завжди вимагала передоплату, а після її отримання блокувала покупців.

Таким чином підозрювана ошукала 52 громадян з різних регіонів України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно 27-річної жительки Красилова скеровано до суду.

Нагадаємо, нещодавно працівники поліції завершили досудове розслідування стосовно хмельничанки, яка за такою ж схемою ошукала понад 120 осіб.

Правоохоронці вкотре закликають громадян під час онлайн-шопінгу користуватися лише перевіреними сайтами та обирати послугу післяплати.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області