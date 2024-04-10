Справи Майдану: судитимуть беркутівців, причетних до розстрілу мітингувальників

Їхні дії призвели до вбивства 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77

До суду скерували обвинувальний акт стосовно командира батальйону міліції особливого призначення “Беркут” ГУМВС України у Львівській області та помічника начальника штабу цього підрозділу, через яких загинули троє людей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та в ДБР.

Слідство встановило, що командир львівського “Беркуту” за пособництва свого підлеглого – помічника начальника штабу організував терористичний акт та умисні вбивства мітингувальників.

Для цього експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими “беркутівцями” спецзасобів та вогнепальної зброї, у тому числі спорядженої боєприпасами із свинцевою кулею та картеччю.

Це призвело до вбивства 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.Після цього обвинувачений організував привласнення вогнепальної зброї (10 помпових рушниць Форт-500) для приховування її використання 18 лютого 2014 року підлеглими працівниками спецпідрозділу.

“Колишній командир спецпідрозділу працював у правоохоронних органах росії та, маючи громадянство країни-агресора, шляхом обману набув громадянство України, якого в результаті був позбавлений”, – додали в ОФісі генпрокурора.

Беркутівці обвинувачуються за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема й за 115 статтею (умисне вбивство) та 258 (теракт) ККУ.

Колишні правоохоронці на підставі рішень суду з 2023 року знаходяться під вартою.

Наразі у командира арештували майно, як і майно помічника начальника штабу, для відшкодування шкоди, завданої злочином. // LB.ua