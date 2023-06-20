Судитимуть колаборантку, яка очолила «відділення центру зайнятості «лнр» на Луганщині

Під час тимчасової окупації м. Рубіжне колишня директорка міського центру зайнятості пішла на співпрацю з російськими загарбниками, добровільно обійнявши посаду керівника «територіального відділення державної установи – республіканського центру зайнятості «лнр» в м. Рубіжне».

Фігурантка після тимчасової окупації російською армією міста Рубіжне евакуювалася до м. Одеса та мала можливість продовжити працювати в установах Державного центру зайнятості України.

Однак повернулася на тимчасово окуповану територію Луганської області та почала працювати на ворога.

За вчинення цього злочину обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Національна поліція України