Заволодіння аеропортом «Одеса»: ексмера Одеси Костусєва заочно арештували

Колишньому меру Одеси Олексію Костусєву обрали запобіжний захід у справі щодо незаконного заволодіння міднародним аеропортом “Одеса” – тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що 11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту – КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси.

Суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

“Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу”, – додали в САП.

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29 серпня правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкту – КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

Серед них колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.

Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

Внаслідок таких дій місцевий бюджет отримав понад 2,5 млрд грн збитку. // Економічна правда