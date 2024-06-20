Судитимуть колишнього військогого комісара Дніпропетровщини, який за час воєнного стану придбав майна на $350 000

Крім того, встановлені факти декларування фігурантом недостовірної інформації майже на 4,3 млн грн. Експосадовцю загрожує до 10 років в’язниці.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, за півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України, будучи на посаді керівника обласного ТЦК, чоловік набув активів на майже 13,5 млн грн.

Фігурант встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території м. Дніпро. Також посадовець зареєстрував на члена родини (фізичну особу підприємця) підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

Крім того, у ході слідства встановлено факти декларування фігурантом недостовірної інформації за 2021 та 2022 звітні роки на загальну суму майже 4,3 млн грн. Так, в одному з епізодів дніпропетровський воєнком не зазначив у щорічній декларації подарунок близькій особі від її родича у розмірі 65 тис. доларів, що в еквіваленті на день укладання договору дарування грошових коштів становить 2,6 млн грн.

У липні 2023 року поліцейські провели низку процесуальних дій за місцями роботи та проживання на той час начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Тоді вилучили документацію, що підтверджує право власності на низку об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Наразі досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено, а обвинувальний акт скеровано до районного суду. Експосадовцю інкримінують ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України