Судитимуть киянку, яка забила до смерті 69-річну матір

Обвинувачена, перебуваючи напідпитку, під час з’ясування стосунків накинулась на пенсіонерку та завдала їй численних ударів, внаслідок чого остання протягом доби померла. Фігурантка знаходиться під вартою та за скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку січня цього року до Печерського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її подруга в телефонній розмові зізналась у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері.

Правоохоронці з’ясували, що в той вечір 32-річна донька та її 69-річна матір, які мешкали разом в одній квартирі, вживали міцні алкогольні напої та згодом між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті. У розпалі сварки зловмисниця кинулась у бійку та завдала матері численних ударів руками та ногами по тілу.

Після отриманих тілесних ушкоджень пенсіонерка ще понад добу знаходилась за місцем мешкання у вкрай важкому стані без свідомості, однак зловмисниця медичну допомогу їй не надала та до медиків не зверталася, внаслідок чого жінка наступного дня потерпіла померла. Поліцейські вилучили з квартири речові докази, а нападницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Слідчі Печерського управління поліції завершили досудове слідство та скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантка знаходиться під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва