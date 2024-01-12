Судитимуть киянина, який через помсту підпалив двері колишній дівчині

Так порушник відреагував на те, що вона почала зустрічатись з іншим. Ревнивцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія відбулась на початку листопада минулого року у Подільському районі столиці. Тоді до поліції надійшов виклик про загорання вхідних дверей квартири у багатоповерховому будинку.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно локалізували пожежу, а правоохоронці задокументували пошкодження та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Під час спілкування із власницею оселі слідчі встановили, що напередодні до неї приходив чоловік, з яким вона розірвала стосунки. Дізнавшись про те, що жінка проживає з іншим, зловмисник пішов, проте згодом прийняв рішення помститись. Киянин придбав у найближчому магазині спирт, яким облив двері та підпалив їх.

Правоохоронці затримали чоловіка та оголосили йому про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчі скерували до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва