Судитимуть киянина, який тяжко травмував свого сусіда

Подія сталася у квартирі під час спільного відпочинку. Господар помешкання наніс декілька ножових поранень гостю. Досудове розслідування відносно 40-річного підозрюваного завершене, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У березні поточного року до чергової частини поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Оноре де Бальзака. За вказаною адресою негайно виїхали оперативні співробітники та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Нікіта Щур, що правоохоронці затримали раніше не судимого 40-річного господаря:

«Ми з’ясували, що у квартирі під час розпиття алкогольних напоїв між господарем помешкання та його гостем виник конфлікт. Далі фігурант схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним декілька разів сусіда у груди та руку. Лікарі госпіталізували 42-річного потерпілого до медичного закладу. Оглянувши місце події, ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, та провели відповідну експертизу».

Слідчими Деснянського управління поліції за погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Провівши усі необхідні слідчі дії поліцейські завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва