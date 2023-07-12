25-річний житель Звягельщини продавав через Інтернет неіснуючі речі

Упродовж кількох місяців до правоохоронців звертались жителі різних областей України із повідомленнями про ошуканство.

У червні 45-річний житель Львівщини розповів поліцейським про те, що в одній із соціальних мереж він побачив оголошення про продаж запчастин до мотоцикла. Пропозиція видалась чоловіку привабливою, тож він вирішив написати «продавцю». Під час спілкування незнайомець зазначив, що може відправити товар лише після передоплати. Відтак заявник погодився та переказав на банківський рахунок вказану у повідомленні суму.

Із подібною заявою до поліції звернувся також 43-річний житель Житомирщини, який розповів, що хотів придбати мотоцикл, однак омріяного двоколісника так і не побачив.

А 44-річний чоловік, який приїхав із Кіровоградщини, повідомив поліцейським, що хотів знайти житло у м. Звягелі, а згодом побачив оголошення про оренду помешкання на одному із веб-сайтів. Він вирішив зателефонувати за вказаним номером. Під час бесіди «орендодавець» повідомив, що за помешкання спочатку необхідно переказати завдаток у 5,5 тисячі гривень.

У ході проведених заходів поліцейські Звягельського районного відділу встановили причетного до правопорушень. «Підприємцем» виявився 25-річний житель Піщівської громади. Щоразу він отримував передоплату на банківську картку, після чого не виходив на зв’язок, а замовлення так і не відправляв.

За всіма фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Нині чоловікові оголошено про підозри у вчиненні вказаних правопорушень.

За такі дії йому може загрожувати штраф від 3 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Звягельський районний відділ поліції