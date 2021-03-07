Затримано підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської у Дарницькому районі столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 37-річній місцевій мешканці за фактом умисного вбивства жінки у Дарницькому районі столиці (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві.

Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з Департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жінки численні колото-різані поранення та інші травми.

Розслідування цього резонансного злочину Киівською міською прокуратурою одразу взято на контроль та прийнято рішення доручити подальше досудове розслідування Слідчому управлінню ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів столичної прокуратури.

За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину.

Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.

Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки.

Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура