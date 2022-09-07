Судитимуть лікаря-колаборанта, який очолив підконтрольний окупантам медзаклад Мелітополя

Прокурори Мелітопольської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого 2022 року в умовах воєнного стану, мелітопольський лікар пішов на співпрацю з ворогом та погодився очолити медичний заклад, підконтрольний окупаційній адміністрації.

Його призначено «головним лікарем» так званої Мелітопольської обласної лікарні, створеної представниками окупаційної влади в тимчасово захопленому Мелітополі. Наразі він виконує покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції комунального підприємства медичної сфери.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура