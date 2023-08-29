На Волині зловмисник до смерті побив співмешканку палицею

28 серпня до поліції Маневич надійшло повідомлення від сімейного лікаря про те, що за місцем проживання виявлено труп 45-річної жінки. На тілі померлої – видимі тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили, що на ґрунті ревнощів її напередодні палицею побив 65-річний співмешканець, який тривалий час проживав із нею. Від отриманих травм жінка померла.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що він раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Жінка до поліції щодо протиправних дій не зверталась.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої.

Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під ватою.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області