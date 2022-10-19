Судитимуть луганчанку, яка добровільно очолила митний пост окупаційної адміністрації

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури в рамках спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Луганська за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що громадянка України у лютому-квітні 2022 року пішла на співпрацю з ворогом. Вона добровільно обійняла посаду начальника «митного поста «Мілове» Державного митного комітету ЛНР», пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному правоохоронному органі при Старобільській окупаційній адміністрації.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Довідково: За вказаний злочин КК України передбачає покарання від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури