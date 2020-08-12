Взято під варту мешканця Перечинщини, підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

Слідчим суддею Перечинського районного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, та взято під варту на 60 діб 36-річного мешканця села Сімер, якого підозрюють у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст.152 КК України).

Можливість внесення ним застави виключено.

Йдеться про подію, що трапилася на Перечинщині вчора. Слідство встановило, що підозрюваний вчинив дії сексуального характеру відносно 11-річної потерпілої, перебуваючи на території одного з дворогосподарств с.Сімер.

Триває подальше досудове розслідування для з’ясування усіх обставин злочину. Його здійснює Перечинське відділення поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua